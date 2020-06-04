- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الخميس: إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو، وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.
وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج. وكانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.
ووفق "رويترز" لا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022، ويظل عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 08:38 AM
العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد 83022 حالةالصين تسجل إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و4 حالات دون أعراض
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الخميس: إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو، وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.
وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج. وكانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.
ووفق "رويترز" لا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022، ويظل عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634.
، الصين تسجل إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و4 حالات دون أعراض ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و4 حالات دون أعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.