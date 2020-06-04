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ألمانيا: تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات وصل 183 ألفًا والوفيات اقتربت من 9 آلاف

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفًا و764.

وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 إلى 8581.ألمانيا فيروس كورونا الجديد

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 08:36 AM

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إجمالي الإصابات وصل 183 ألفًا والوفيات اقتربت من 9 آلاف

ألمانيا: تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفًا و764.

وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 إلى 8581.

الكلمات المفتاحية

، ألمانيا: تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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