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أفاد موقع "وورلد ميتر" بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الخميس، تجاوز الــ1.9 مليون حالة.
وطِبقًا للموقع فإن عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء وصل إلى مليون و901 ألف و783 حالة.
وتم تسجيل 109 آلاف و142 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وعلاج أكثر من 688 ألف مريض.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 08:32 AM
تسجيل 109 آلاف و142 حالة وفاة وعلاج أكثر من 688 ألف مريضالولايات المتحدة: عدد الإصابات بكورونا يتجاوز الــ1.9 مليون حالة
أفاد موقع "وورلد ميتر" بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الخميس، تجاوز الــ1.9 مليون حالة.
وطِبقًا للموقع فإن عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء وصل إلى مليون و901 ألف و783 حالة.
وتم تسجيل 109 آلاف و142 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وعلاج أكثر من 688 ألف مريض.
، الولايات المتحدة: عدد الإصابات بكورونا يتجاوز الــ1.9 مليون حالة ،
المصدر : الخليج 365
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