شكرا لمتابعة خبر عن " مكافحة المخدرات " توضح المواد شديدة الضرر التي يحويها الحشيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، على احتواء مادة الحشيش المخدر على مواد خطرة شديدة الضرر.

وأهم تلك المواد مادة تتراهيدروكنابينول (THC)، والتي تتسبب في حدوث مشاكل نفسية وجسدية.

وأشارت إلى أن الحشيش المخدر يحتوي كذلك على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتُعتبر من بين الأشد خطورة لتسببها في حدوث تأثيرات سلبية على الجسم.

وعن أضراره، أكدت أنه يؤدي للإصابة بالأمراض النفسية، وتأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، ضمور خلايا المخ، اضطراب الجهاز الهضمي، الاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان.

وأوضحت اللجنة أن من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش:

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- احمرار العينين، والجوع والعطش.

- التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام.

- آثار الحروق على الملابس، الضحك المفاجئ وبدون مبرر.

- مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف.

- البطء في التركيز وضعف الذاكرة، وعدم الاستجابة لما يدور حوله.