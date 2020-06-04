شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: لا يوجد تخفيض للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تلقت الخطوط السعودية سؤالا حول كيفية استخدام خصم الطالب للتذكرة الداخلية في الظروف الراهنة.
وأجابت الخطوط السعودية، بأنه لا يوجد تخفيض للطلاب، موضحة أنه يمكن الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر.
وأشارت إلى أنه يمكن معرفة العروض الجديدة من هنــــــــــــــا.
الجدير بالذكر أنه تم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
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