شكرا لمتابعة خبر عن الشرقية ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، إن المنطقة الشرقية تصدرت المشهد كثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بدرجة حرارة بلغت 49.

وأكد المسند أن الموجة الحارة الأولى في هذا الموسم لا زالت تؤثر على المنطقة.