شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء رئيس قسم بإحدى مستشفيات الطائف بسبب " وجبة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تسببت وجبة معايدة، أحضرها رئيس قسم بأحد المستشفيات الحكومية في الطائف، في إعفاءه من منصبه، ومعاقبة 8 من موظفيه.

وأعفت صحة الطائف رئيس القسم وعاقبت الموظفين بالحسم، بعد التحقيق معهم، حيث خالفوا الأنظمة والتعليمات الاحترازية الوقائية التي تمنع التجمعات خصوصًا بمقرات العمل.