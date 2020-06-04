شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء رئيس قسم بإحدى مستشفيات الطائف بسبب " وجبة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):تسببت وجبة معايدة، أحضرها رئيس قسم بأحد المستشفيات الحكومية في الطائف، في إعفاءه من منصبه، ومعاقبة 8 من موظفيه.
وأعفت صحة الطائف رئيس القسم وعاقبت الموظفين بالحسم، بعد التحقيق معهم، حيث خالفوا الأنظمة والتعليمات الاحترازية الوقائية التي تمنع التجمعات خصوصًا بمقرات العمل.
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