شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام: إبعاد أي مقيم لا يستخدم الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت مديرية الأمن العام، أنه سيتم إبعاد أي مقيم لا يستخدم الكمامة، أو لا يلتزم بمسافات التباعد الاجتماعي، ومنعه من دخول المملكة نهائيا. أكدت مديرية الأمن العام، أنه سيتم إبعاد أي مقيم لا يستخدم الكمامة، أو لا يلتزم بمسافات التباعد الاجتماعي، ومنعه من دخول المملكة نهائيا. ودعت المديرية الجميع للإبلاغ عن أي مواطن أو مقيم لايستخدم الكمامات الطبية أو القماشية، أو لايلتزم بتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي؛ من خلال الاتصال بالرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

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