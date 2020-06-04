بميدان العز والكرامة.. استشهاد المقدم مظلي فهد بن راكان الدوسري

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استشهد صباح أمس الأربعاء البطل المقدم مظلي فهد بن راكان الدوسري، أثناء قيامه بواجبه دفاعًا عن الدين والوطن.

وتفاعل المئات عبر وسم (استشهاد المقدم فهد آل راكان)، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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وقال حسين بن مسعد كبير مراسلي العربية ناعيًا الشهيد البطل الدوسري: استشهد صباح أمس البطل المقدم مظلي فهد بن راكان الدوسري، أحسن الله عزاء الوطن فيك يا فهد، شجاعة ورحمة ومروءة ودهاء ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

هذي بعض ذكرياتي اللي أفتخر بها معه، والقصة كاملة على الروابط:

وقال عبدالله عبدالرحمن آل راكان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى استشهاد ابن عمي المقدم فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل راكان أثناء أداء الواجب في اليمن بميدان العز والشرف مدافعًا عن دينه ووطنه،نسأل الله الكريم أن يتقبله من الشهداء. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

ونعاه راجح آل راكان بقوله: “اليوم فقدت عضيدي وأخي وتاج راسي في الأراضي اليمنية الله يقبله من الشهداء الصادقين.. رحمة الله عليك يا بطل، وهذي آخر رسالة قبل استشهاده بلحظات: أسأل الله أن يجمعني بك وأن يربط على قلوبنا يا شهيد الوطن.