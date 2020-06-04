عضو شورى يطالب بعودة القناة الثانية وآخر يقترح دمج هيئة الإذاعة مع الإعلام المرئي

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ناقش مجلس الشورى أمس الأربعاء التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ورأى عضو الشورى مساعد الفريان أن هيئة الإذاعة والتلفزيون يجب أن تعمل من خلال مواردها لحل مشكلاتها، مطالبًا بإعادة بث القناة الاقتصادية نظرًا لأهميتها تزامنًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، كما لاحظ أن معظم مكاتب الهيئة خارج المملكة يعمل بها غير سعوديين، فيما رأى ناصر الموسى مناسبة عقد هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد من الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات وبيوت الخبرة المتخصصة وذلك بغرض تدريب منسوبي ومنسوبات الهيئة في المجالات التقنية والفنية.

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من جهتها، اقترحت عضوة الشورى نورة الشعبان على هيئة الإذاعة والتلفزيون التوجه إلى الخصخصة المتدرجة وتساءلت عن كيفية اختيار المتعاقدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من عدد الموظفين الرسميين.

وبالنسبة إلى عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي فقال إن هيئة الإذاعة والتلفزيون بحاجة ماسة لتنمية مواردها وتحقيق أهداف الرؤية وذلك من خلال إنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية محلية للمناطق الرئيسية، مما يسهم في رفع التنافسية الإعلامية وارتفاع نسبة المشاهدة والاستماع للتلفزيون والإذاعة محليًا.

وأكد عضو الشورى نبيه البراهيم أهمية عودة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية برؤية جديدة تواكب رؤية المملكة 2030، وتحاكي ما تكون عليه الفضائيات المتميزة المرموقة بلغة رصينة، ينطق بها مذيعون وإعلاميون متمكنون مهنيًا، لتُسهم في نقل رسالة الوطن والدفاع عن قضاياه.

وأخيرًا طالب عضو الشورى عبدالله المنيف بدراسة دمج هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في هيئة واحدة.

