نجاح عملية معقدة بمجمع الملك فيصل بالطائف لطفل عمره 3 سنوات

أجريت على مرحلتين بينهما 6 أشهر
نجح فريق طبي مكوَّن من الدكتور أشرف سليمان، والدكتور حازم السفياني في مجمع الملك فيصل بالطائف في إجراء عملية جراحية معقّدة لطفل عمره 3 سنوات، تمثّلت في انعكاس لوضع «كيس الصفن» وهي من الحالات غير الشائعة.
العملية أجريت على مرحلتين؛ الأولى لتصليح الانعكاس وترقيع مجرى البول باستخدام الغشاء المبطن للفم والمرحلة الثانية تمَّت بعد 6 أشهر بعمل مجرى بول جديد باستخدام الترقيع السابق.
يذكر أنَّ مجمع الملك فيصل بالطائف، يعدّ أكبر مجمع طبي هناك، ويضم 200 سرير منها 300 للنساء والولادة، كما يضم المستشفى مختلف التخصصات الطبية.
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