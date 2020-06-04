نجاح عملية معقدة بمجمع الملك فيصل بالطائف لطفل عمره 3 سنوات

نجح فريق طبي مكوَّن من الدكتور أشرف سليمان، والدكتور حازم السفياني في مجمع الملك فيصل بالطائف في إجراء عملية جراحية معقّدة لطفل عمره 3 سنوات، تمثّلت في انعكاس لوضع «كيس الصفن» وهي من الحالات غير الشائعة.

العملية أجريت على مرحلتين؛ الأولى لتصليح الانعكاس وترقيع مجرى البول باستخدام الغشاء المبطن للفم والمرحلة الثانية تمَّت بعد 6 أشهر بعمل مجرى بول جديد باستخدام الترقيع السابق.

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يذكر أنَّ مجمع الملك فيصل بالطائف، يعدّ أكبر مجمع طبي هناك، ويضم 200 سرير منها 300 للنساء والولادة، كما يضم المستشفى مختلف التخصصات الطبية.

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