السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تُسجل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



كينشاسا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

سجلت الكونغو الديمقراطية 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه تم تسجيل 482 حالة شفاء، مقابل 72 حالة وفاة.

// انتهى //

03:19ت م

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كينشاسا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت الكونغو الديمقراطية 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، معظمها في العاصمة كينشاسا.وأشار بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه تم تسجيل 482 حالة شفاء، مقابل 72 حالة وفاة.// انتهى //03:19ت م0262

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