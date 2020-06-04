السعودية اليوم / كينيا تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيروبي 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

سجلت كينيا اليوم 195 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة الكينية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 553 حالة، مقابل 74 حالة وفاة.

// انتهى //

02:21ت م

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نيروبي 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت كينيا اليوم 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 2216 حالة.وأضاف بيان لوزارة الصحة الكينية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 553 حالة، مقابل 74 حالة وفاة.// انتهى //02:21ت م0261

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