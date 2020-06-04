

بريدة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

اعتمد فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم 205 مساجد بمدينة بريدة ومحافظات المنطقة تقام فيها صلاة الجمعة وفق الإجراءات الاحترازات الوقائية التي اعتمدتها الوزارة .

ووجه مدير عام الشؤون الإسلامية بالقصيم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مؤذني تلك المساجد برفع الأذان الأول قبل الوقت بعشرين دقيقة كما تم التأكيد على الخطباء بأن لا تزيد الخطبة والصلاة على خمس عشرة دقيقة ، مشيراً إلى أنه خصص لجنة للطوارىء والأزمات لمتابعة خطة فرع الوزارة بالقصيم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة المنطقة والشؤون الصحية في حال تم رصد أي حالة لا قدر الله .

وأوضح أنه تم التنسيق مع لجنة شباب المنطقة ولجان التطوع، لتنظيم الدخول وتوزيع المصلين على المساجد القريبة عند الزيادة على الأعداد الممكنة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية وبتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بإضافة عدد من المساجد المهيأة لصلاة الجمعة لدعم الجوامع الأساسية بالمناطق .// انتهى //

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم تهيئ أكثر من 200 جامع لصلاة الجمعة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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