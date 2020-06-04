السعودية اليوم / جامعة جازان تسجل أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة في الفصل الصيفي



جيزان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

أنهت جامعة جازان اليوم تسجيل أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة للدراسة عن بعد في الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي في 770 شعبة دراسية، وبزيادة في نسبة الطلبة المسجلين تجاوزت 75% عن العام الماضي، حيث تمت العملية من خلال قنوات التسجيل الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي أن انتظام الدراسة منذ بداية الفصل الصيفي من خلال نظام التعليم الإلكتروني بلاكبورد، مبيناً أن عدد الشعب النظرية بلغت 503 شعبات، و 267 شعبة عملية وتدريبية.

ونوه الدكتور فقيهي بحرص معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على تفعيل الخدمات الإلكترونية للتسهيل على الطلبة في إنجاز مهامهم ومسيرتهم التعليمية، لافتا إلى أنه فُعلت خدمة الطلبات والاستفسارات عبر حسابات الطلبة؛ لتمكينهم من رفع الطلبات إلى كلياتهم ومتابعتها إلكترونياً.

وأشار إلى أن الكليات استقبلت من خلال نظام الطلبات والاستفسارات أكثر من 3000 طلب، كما أتاحت عمادة القبول والتسجيل خدمة "تواصل مع العمادة" للطلاب ومنسوبي الجامعة على حد سواء عن طريق النظام الأكاديمي؛ لتوفير الدعم اللازم لهم دون الحاجة لمراجعة مقر العمادة، مفيداً أنه تم استقبال مالا يقل عن 1405 طلبات واستفسارات خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد الدكتور فقيهي أن عمادة القبول والتسجيل وبالتنسيق مع عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أتاحت الوصول إلى النظام الأكاديمي عن بعد؛ لتمكين منسوبي ومنسوبات الكليات وعمادة القبول والتسجيل من إنهاء المعاملات وإنجاز الطلبات الخاصة بالطلاب والطالبات.

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