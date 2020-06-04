السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة يتفقد المجمع الصحي بمحافظة ينبع



ينبع 11 شوال 1441هـ الموافق 03يونيو 2020 م واس

تفقد مدير عام الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي المكلف للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي اليوم المجمع الصحي بمحافظة ينبع، شمل مستشفى ينبع العام، واطلع على سير العمل في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المشددة للأطفال والكبار وقسم الأطفال وشؤون المرضى والمختبر وأقسام العزل بالمستشفى وقسم النقل الإسعافي، كما تفقد الخدمات المقدمة بالمستشفى للمرضى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية .

كما زار العيادات الخارجية والمرضى المنومين بالمستشفى واطمأن على الخدمة المقدمة لهم، مقدماً شكره للكوادر الطبية والإدارية على تفانيهم في خدمة المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمراجعين .

كما تفقد عدداً من المراكز الصحية بالمحافظة واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة فيها .

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أهمية متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسعي إلى توفيرها في المحافظة وفق أعلى المعايير .

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