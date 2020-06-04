«الكشافة السعودية» تنظم برنامجًا «عن بُعد».. حول أزمة «كورونا» وما بعدها

ضمن دورها التوعوي والتثقيفي..
تُنظم جمعية «الكشافة العربية السعودية» عن بُعد، غدًا الخميس، برنامجًا بعنوان «الكشفية أثناء جائحة كورونا وما بعدها».
ويأتي هذا، ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية، التي تنفذها الجمعية منذُ بدء الجائحة؛ لتوعية المجتمع بمخاطرها.
وسيقدم البرنامج مدير عام «تطوير الكشفية بالمنظمة العالمية»، الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم، متناولًا العديد من المحاور، من بينها (الوضع الراهن للجائحة، والظروف الكشفية في الجائحة، والإجابة عن تساؤل ما هي الحلول المطروحة حاليًا؟، وما هي الحلول المستقبلية؟).
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