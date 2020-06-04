، الجهات الأمنية تطيح بالمتهم بطعن 3 أشخاص بـ"مشلحة صبيا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تلقيها بلاغًا من المواطنين باعتدائه على أجنبيَّيْن ومواطن وهروبه

ضبطت الجهات الأمنية بصبيا شخصًا متهمًا بطعن ثلاثة أشخاص في قرية مشلحة بمحافظة صبيا، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من المواطنين بالحوادث، وفرار المتهم.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، ممثلة بشرطة محافظة صبيا، قد لاحقت جانيًا سعوديًّا متهمًا بطعن عدد من الأشخاص في مشلحة شمال شرق المحافظة؛ وأثار ذلك المخاوف بين عدد من السكان من تكرار فعلته.

وبيّنت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت البلاغ، وباشرت البحث عنه بعدما أقدم على طعن ثلاثة أشخاص حتى صباح اليوم، ثم فرّ بعد تنفيذ جريمته. فيما تواصلت عمليات التحري عنه حتى ضبطه.

ونفّذ المتهم عمليات طعن لأجنبيَّين ومواطن، أُصيبوا بطعنات متفاوتة.