30 عاما معاناة أهالي محايل من انقطاع التيار الكهربائي

تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بزوابع رعدية والتي هطلت قبل عدة أيام على محافظة محايل عسير، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف مشترك لخدمة الكهرباء في المحافظة والمراكز التابعة لها، حيث إن الاهالي يعانون من الانقطاع منذ 30 عاما، مشيرين إلى أنهم سجلوا بلاغات رسمية لدى طوارئ الكهرباء لأكثر من مرة.

إيجاد حلول سريعة

أكد عدد من الأهالي أن جميع المشتركين بالمحافظة والمراكز التابعة لها بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة ومناسبة، خاصة أن انقطاع الكهرباء يحدث مع هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة على مدار العام.

طالبوا بإيجاد حلول سريعة ومناسبة تخلصهم من هذه المعاناة ويتم فيه تدارك أي عطل في الكهرباء قد يسبب الانقطاعات، لا سيما مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة إذ تسجل درجات الحرارة 45 درجة.

مؤكدين أنها تسببت في خسائر مادية لأكثر من 70 ألف مشترك نتيجة تعطل أجهزة التكييف والتبريد وأجهزة تخزين المواد الغذائية، فضلا عن استخدام أجهزة التنفس الصناعي لبعض المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة في التنفس.

معاناة لن تنتهي

أجمع الأهالي أنهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر منذ أكثر من 30 عاما، مشيرين إلى أنهم سجلوا بلاغات رسمية لدى طوارئ الكهرباء لأكثر من مرة، مضيفين تأتي فرق طوارئ الكهرباء لإصلاح الأعطال بعد مرور وقت طويل يقارب الساعتين.

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فصل الصيف

أشار الأهالي إلى أن المشكلة تتفاقم مع دخول فصل الصيف، حيث تصبح الانقطاعات بشكل متواصل، وتمتد في بعض الأحيان أكثر من 6 ساعات متواصلة، موضحين : إن بعض المواطنين تسببوا في أعاقة التيار لأكثر من 6 ساعات متواصلة بسبب كثرة معارضاتهم بحجة أن أعمدة الكهرباء التي سقطت بسبب الرياح الشديده والزوابع الرعدية توجد في أملاكهم الخاصة ويرغبون في أزاحة تلك الأعمدة من مواقعها ، وأشاروا إلى أن المحافظة والجهات الأمنية تمكنت من إنقاذ الموقف وتم معالجة سقوط تلك الأعمدة وإطلاق التيار الكهربائي من جديد .

دعم فرق الصيانة الميدانية

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسيرالمكلف سلطان الأحمري، أن أمير المنطقة وجه بسرعة دعم فرق الصيانة الميدانية من إدارة القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء. كما كلف برفع جميع العوائق والصعوبات لمعالجتها للمساعدة بكل قوة في إيجاد الحلول العاجلة، التي تضمن عدم انقطاع الخدمة، حتى ينتهي العمل من ثلاثة مشاريع قائمة؛ لتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة، حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية 2020.

أحمال زائدة

أكد محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي أنه سبق وأن بحث مع مدير مكتب خدمات المشتركين بالمحافظة هذه الإشكالية ضمن جلسات المجلس المحلي، مشيرا إلى أن أسباب الانقطاع تعود في الدرجة الأولى إلى الأحمال الزائدة والضغط على المحولات الكهربائية، فضلا عن الزوابع الرعدية التي تصيب تلك المحولات.