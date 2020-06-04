وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للصيانة والتشغيل المهندس أحمد العيسى، أن «العلم الوطني» الذي تحمله السارية جرى تصنيعه وتصميمه، بحيث يكون مقاوماً لعوامل الطقس المختلفة، من ناحية المتانة والقوة والنوعية والجودة، بطول 12 مترا، وعرض 18 مترا، يجعله الأكبر في المنطقة. واتخذت قاعدة السارية لتعلو راية التوحيد على ارتفاع أكثر من 65 مترا، بحيث يمكن مشاهدته من مسافة بعيدة ومن عدة أطراف ومن مداخل المدينة، نظراً لموقع السارية الإستراتيجي.
وأكد العيسى أن أمانة منطقة الجوف اتخذت عند اعتزامها البدء في العمل، دراسة كل الأبعاد التي تسهم في نجاح تنفيذ مثل هذا التصميم من ناحية قوة وصلابة المعدن المستخدم «الحديد المجلفن» المقاوم للصدأ شديد الصلابة، وبلغ وزن المعدن المستخدم في السارية «1 طن» وقاعدة خرسانية ضخمة تتحمل وزن السارية.
يذكر أن راية التوحيد تجسد الوحدة والترابط بين القيادة والمواطن، وسيكون أحد أبرز المعالم الحضارية بمنطقة الجوف، وسيضيف لها رونقا وجمالا.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء أعمال أطول سارية عَلم بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.