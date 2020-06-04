انتهاء أعمال أطول سارية عَلم بالجوف

انتهت الأعمال من سارية العَلَم التي ترفع راية التوحيد وسط غرب مدينة سكاكا، وروعي فيها تطبيق أعلى المعايير والمواصفات القياسية، التي طُبقت في التصميم والتنفيذ، للوصول بها إلى أعلى درجات الأمان الممكنة، للحفاظ على متانة التنفيذ والإنشاء، وقدرتها على الاستمرار.

وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للصيانة والتشغيل المهندس أحمد العيسى، أن «العلم الوطني» الذي تحمله السارية جرى تصنيعه وتصميمه، بحيث يكون مقاوماً لعوامل الطقس المختلفة، من ناحية المتانة والقوة والنوعية والجودة، بطول 12 مترا، وعرض 18 مترا، يجعله الأكبر في المنطقة. واتخذت قاعدة السارية لتعلو راية التوحيد على ارتفاع أكثر من 65 مترا، بحيث يمكن مشاهدته من مسافة بعيدة ومن عدة أطراف ومن مداخل المدينة، نظراً لموقع السارية الإستراتيجي.

وأكد العيسى أن أمانة منطقة الجوف اتخذت عند اعتزامها البدء في العمل، دراسة كل الأبعاد التي تسهم في نجاح تنفيذ مثل هذا التصميم من ناحية قوة وصلابة المعدن المستخدم «الحديد المجلفن» المقاوم للصدأ شديد الصلابة، وبلغ وزن المعدن المستخدم في السارية «1 طن» وقاعدة خرسانية ضخمة تتحمل وزن السارية.

يذكر أن راية التوحيد تجسد الوحدة والترابط بين القيادة والمواطن، وسيكون أحد أبرز المعالم الحضارية بمنطقة الجوف، وسيضيف لها رونقا وجمالا.