توطين بيع مواد التشييد والبناء بنجران

واصلت لجنة التوطين بمنطقة نجران زياراتها الميدانية لمحلات بيع مواد البناء بالمنطقة، وذلك لمتابعة قرارات التوطين. وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن اللجنة زارت 42 محلا، وأن أعداد السعوديين العاملين في النشاط بلغ 107، منهم 5 موظفات سعوديات، فيما بلغت أعداد الوافدين العاملين في النشاط 103 من مختلف الجنسيات.

وبين أن اللجنة حصرت 13 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالكوادر السعودية، وأضاف الدوسري أن الأعمال الميدانية للجنة مستمرة على مدار اليوم، من خلال الزيارات الصباحية والمسائية على الأنشطة الموطنة لحصر الفرص الوظيفية من خلال الزيارات.

وفي نهاية حديث الدوسري دعا أصحاب الأعمال إلى المسارعة بتوظيف السعوديين منعا لتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين.