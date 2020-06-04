توطين بيع مواد التشييد والبناء بنجران

وبين أن اللجنة حصرت 13 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالكوادر السعودية، وأضاف الدوسري أن الأعمال الميدانية للجنة مستمرة على مدار اليوم، من خلال الزيارات الصباحية والمسائية على الأنشطة الموطنة لحصر الفرص الوظيفية من خلال الزيارات.
وفي نهاية حديث الدوسري دعا أصحاب الأعمال إلى المسارعة بتوظيف السعوديين منعا لتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين.
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