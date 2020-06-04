7 ضوابط لتدريب الصغار في المعاهد الأهلية

- أن يكون للدورات التدريبية المخصصة للصغار مشرف، ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة في المدرب، في القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي
- ألا يقل عمر المتدرب عن 6 سنوات ولا يزيد على 12 سنة
- حفظ سجلات للمتدربين تحوي نموذجا تسجل فيه موافقة خطية من ولي أمر المتدرب، ونموذج إفصاح عن حالة المتدرب الصحية، ورقم جوال ولي الأمر، وصورة من شهادة ميلاد المتدرب، أو سجل الأسرة للسعوديين، ولغير السعوديين صورة من جواز السفر، أو إقامة سارية
- ألا يتعارض وقت التدريب مع ساعات عمل المدارس
- مراعاة خصوصية المتدربين خلال التدريب، ومناسبة التجهيزات والوسائل التدريبية لأعمارهم
- أن يكون التدريب على دورات تأهيلية أو تطويرية معتمدة للمنشأة
- الالتزام بدليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية
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