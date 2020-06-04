10.5 ملايين دقيقة عمل Online أثناء منع التجول

ارتفعت نسبة استخدام برنامج «مايكروسوفت تيمز» في القطاع الحكومي خلال أبريل الماضي 600% مقارنة بمارس الذي سبقه، وذلك بعد أن وجهت الدولة جميع منشآت القطاعين الحكومي والخاص في الأنشطة غير المستثناة للعمل من المنزل، وذلك من 17 مارس الماضي إلى 31 مايو الماضي.

استخدمت 721 جهة البرنامج، فيما وصل عدد مستخدميه من المسؤولين والموظفين إلى 171 ألف مستخدم، بمجموع دقائق تصل إلى 10.5 ملايين دقيقة باليوم تقريباً.

اجتماعات العمل

بينت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير حديث، أنه بعد صدور قرارات تعليق الحضور إلى مقرات العمل في كثير من الدول، لجأ عدد من الجهات الحكومية والشركات إلى العمل عن بعد، واستخدمت التطبيقات الاجتماعية الافتراضية لعقد تلك الاجتماعات، ويظهر ذلك من خلال تضاعف أعداد مستخدمي تلك التطبيقات في العالم، حيث تضاعف عدد مستخدمي تطبيق «سيسكو ويبكس» من 4 إلى 5 مرات في اليابان وكوريا وسنغافورة، وتضاعف استخدام برنامج «مايكروسوفت تيمز» 5 مرات في الصين.

الإجراءات الاستثنائية

أوضح التقرير أن الأسابيع التي تلت اجتياح جائحة كوفيد 19 مطلع عالم 2020 شهدت الحياة اليومية تغيرات جذرية ومتسارعة لم يكن أحد يتوقعها، وكان لسرعة انتشار العدوى بالفيروس على مستوى العالم الأثر الكبير الذي اضطرت معه الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشاره، وكان لهذه الإجراءات أثرها أيضا على الحياة اليومية لمعظم سكان العالم.

تعليق الحضور

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قررت الحكومة مع منتصف مارس الماضي تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم، وكذلك إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على ألا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

استخدام «مايكروسوفت تيمز» في أبريل الماضي

نسبة الاستخدام 600%

عدد الجهات المستفيدة 721 جهة

عدد المستخدمين 171 ألفا

مجموع الدقائق اليومية 10.5 ملايين