فيصل بن فرحان يستقبل أبي زيد

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، كما تم بحث الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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