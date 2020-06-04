التعاون الإسلامي تسلم منحا لـ5 دول

وشملت الدول الممنوحة كلا من: «فلسطين، الصومال، النيجر، بوركينا فاسو، أوغندا»، وذلك لدعم الدول الأعضاء الأقل نموا، وتقديم منحة مالية عاجلة تمثل الدفعة الثانية من هذه الدول.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة الجائحة، لا سيما في القطاع الصحي، ولسد النقص الحاصل لديها في الإمدادات والتجهيزات الطبية الأساسية، من أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، والكمامات وأجهزة التنفس، والأدوية، والأسرة، وتجهيزات غرف العناية المركزة.
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