مدني مكة: 9 محافظات تشهد تغيرات في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة. ‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الأرصاد يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، كما تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلاً من المحافظات التالية: الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 12 شوال وحتى يوم الأحد 15 شوال 1441.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه. ‏وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.