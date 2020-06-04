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إزالة مبانٍ آيلة للسقوط بشارع حراء في جدة

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قامت أمانة محافظة جدة بأعمال إزالة بعض المباني الآيلة للسقوط بشارع حراء في حي السلامة الشعبي وذلك للبدء في أعمال تطوير الحي . وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني، أن البلدية نفذت سابقا حملة على حي السلامة الشعبي بمشاركة من وزارات الصحة والموارد البشرية والتجارة وشرطة جدة، حيث تم رصد العديد من المخالفات داخل الحي ومن أبرزها استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بانهيار مساكن العمالة. وأضاف الجدعاني " بإزالة جزء من هذه المباني ضمن خطة أمانة محافظة جدة، لمعالجة وضع الحي الشعبي والمخاطر التي يشكلها على السكان".

يذكر أن بلدية جدة الجديدة قد نفذت سابقا حملة على حي السلامة الشعبي، بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة وزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة فيروس وحماية السكان من مخاطر انتقال العدوى. وقامت البلدية بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية، حيث تم إغلاق المحال المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.


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