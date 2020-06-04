إزالة مبانٍ آيلة للسقوط بشارع حراء في جدة

يذكر أن بلدية جدة الجديدة قد نفذت سابقا حملة على حي السلامة الشعبي، بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة وزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من مخاطر انتقال العدوى. وقامت البلدية بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية، حيث تم إغلاق المحال المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.
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