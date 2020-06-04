إزالة البسطات العشوائية في عزيزية جدة

أسفرت جولات بلدية العزيزية الفرعية على المباسط العشوائية وعربات الباعة الجائلين في نطاق البلدية، عن إزالة 21 مبسطا وعربات عشوائية للخضروات والفواكه، يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم للسكان وحفاظا على المنظر العام والشكل الحضاري من الممارسات العشوائية. وبين رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي أن الفرق الرقابية تابعت أعمال مراقبة المخالفات البلدية المتعلقة بالصحة العامة، لاسيما وأن البسطات العشوائية لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، مؤكداً عدم التهاون بتطبيق الإجراءات النظامية ضد كافة المخالفات البلدية.



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