شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف حالة طوارئ خلال 3 شهور بـ«ولادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالدمام خلال الثلاثة الأشهر الماضية، تزامنًا مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، 15362 حالة طارئة لنساء وأطفال، وتم إجراء عمليات جراحية لـ 632 من إجمالي الحالات.

وأوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام د. عبدالوهاب الجباري لـ ”الخليج 365” أن عدد المواليد منذ بداية أزمة كورونا بلغ 1249 مولودًا، 632 منهم ذكور، و617 إناث، و46 توائم ما بين ثنائي وثلاثي، مضيفًا إن الوقت المستغرق لمكوث الحالات بعد الولادة 12 ساعة تحت الرعاية الطبية، واستقبل إسعاف المستشفى 15362 حالة إسعافية، 7126 حالة بطوارئ النساء، و8236 بطوارئ الأطفال.

وأضاف إن عدد العمليات الطارئة التي تم إجراؤها 632 عملية، 11 عملية جراحية للأعصاب، و25 عظام، 3 عمليات أنف وأذن وحنجرة، وعملية واحدة للعيون، و16 عملية إفتاك، و57 عملية ختان، و3 عمليات إنزال خصية، و16 عملية زائدة دودية جميعهم لأطفال، فيما شملت عمليات النساء 72 عملية تنظيف بطانة الرحم، و88 عملية لحالات تعاني من مشكلات نسائية في الرحم، و114 عملية قيصرية مجدولة، و217 عملية قيصرية طارئة، بالإضافة إلى 9 عمليات مناظير.