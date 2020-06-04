شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاجية مزارع الشرقية تتراجع 200 % مع انتهاء الموسم والان نبدء بالتفاصيل

تراجع إنتاج مزارع الشرقية بنسبة تتراوح بين 75 % - 200 % مع دخول شهر يونيو وانتهاء الموسم الزراعي الممتد من شهر سبتمبر وحتى مايو، فيما بدأت أسواق المنطقة الشرقية استقبال المنتجات الزراعية من مناطق المملكة، منذ الأسبوع الماضي بشكل مكثف لسد فجوة انتهاء الموسم الزراعي بالشرقية.

وذكر متعاملون أن غالبية الأسعار سجلت تراجعًا ملحوظًا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، مرجعين ذلك إلى تراجع الحركة الشرائية التي تزامنت مع انتهاء «منع التجول» الكامل خلال فترة عيد الفطر المبارك من جانب، ووجود كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من مناطق المملكة الأخرى، الأمر الذي ساهم في سد فجوة المعروض الناجمة عن انتهاء الموسم الزراعي بالشرقية.

وقال علي مرزوق «مستثمر» إن غالبية المزارع بدأت الاستعداد للمنتوجات الصيفية «الشمام - البامية» مع انتهاء الموسم الزراعي الحقيقي، لافتًا إلى أن العديد من المنتجات الزراعية اختفت تقريبًا من الأسواق والتي كانت تتواجد بكثافة خلال الأشهر الماضية، مضيفًا إن الأسبوع القادم سيشهد اختفاء جميع المنتوجات الزراعية بشكل نهائي، مبينًا أن بعض المزارع لا تزال تسوق بعض المنتجات بكميات قليلة بالنظر إلى الأسابيع الماضية.

وأشار عبدالحكيم المحفوظ «مستثمر» إلى أن الإنتاجية تراجعت خلال الأيام الماضية بشكل كبير، مؤكدًا أن إنتاج الطماطم تراجع بنسبة 200 % تقريبًا قياسًا بالأسبوع الماضي، بحيث وصل الإنتاج اليومي إلى 10 آلاف صندوق مقابل 30 ألف صندوق خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض إنتاج الباذنجان بنسبة 75 % ليصل الإنتاج إلى 4 آلاف صندوق مقابل 7 آلاف، وبلغت نسبة تراجع إنتاج الكوسة 60 % لتصل إلى 5 آلاف صندوق مقابل 8 آلاف، وكذلك الأمر بالنسبة للفلفل البارد بلغ 5 آلاف مقابل 8 آلاف صندوق.

وذكر حسين مدن «مستثمر» أن الأسعار في نهاية الموسم تراجعت خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر الطماطم «المحمي» إلى 6 ريالات مقابل 10 ريالات «الجملة» للصندوق «6 كجم» وسعر الطماطم الخارجي 4 ريالات مقابل 8 ريالات للصندوق، وانخفض سعر الباذنجان إلى 4 ريالات مقابل 8 ريالات للصندوق «5 كجم»، وسعر الكوسة تراجع إلى 3 ريالات مقابل 6 ريالات للصندوق «5 كجم» وسعر الفلفل البارد انخفض إلى 3 ريالات مقابل 6 ريالات للصندوق «5 كجم».