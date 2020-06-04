شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منسوبي بلدية القطيف وفق «تدابير» والان نبدء بالتفاصيل

كرمت بلدية محافظة القطيف، عددا من منسوبي الأمانة والبلديات الأخرى المساندين نظير جهودهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا ، خلال فترة منع التجول.

وتم خلال التكريم اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال تحديد أوقات مختلفة لكل دفعة، كما تم وضع نقاط تباعد بين الكراسي لا تقل عن مترين.

وبارك المشرف العام على الأعمال التشغيلية للبلدية م. علي المطرود على هذه الجهود وعبر عن شكره وامتنانه للمكرمين على ما قدموه من تفانٍ وإخلاص وتميز في العمل وفي تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تهدف إلى سلامة الغذاء وسلامة الإنسان.

وقال: لا شك أن البلدية تشرف على محافظة كبيرة تتواجد فيها منشآت تجارية كثيرة وتحتاج إلى جهد مضاعف في عملية الرقابة، وقد واجهت البلدية ومنسوبوها هذا التحدي في تحقيق نجاحات ومؤشرات عالية من خلال تطبيق أفضل المعايير والطرق الاحترازية، فضلا عن المبادرات النوعية التي حظيت بتفاعل المجتمع، داعيا أن يرفع الله هذا الوباء ويحفظ وطننا ومواطنيه، وأن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان، في ظل حكومتنا الرشيدة.

من جهتهم، عبر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم، مؤكدين أن عملهم ما كان إلا ثمرة توجيهات المسؤولين في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة التحديات، التي أسهمت بالارتقاء في تطبيق كل الإجراءات اللازمة، وتقديم كل الخدمات الآمنة .