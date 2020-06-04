شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الدمج بين «الموارد» و«الخدمة المدنية» والان نبدء بالتفاصيل

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومساعده لقطاع الموارد البشرية محمد الأطرش، ومساعدته للتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي، بمدير عام فرع الخدمة المدنية بالشرقية - سابقا- حمود الشريدة بمبنى وزارة الخدمة المدنية بالشرقية خلال زيارتهم المبنى، وبحضور أخصائية موارد بشرية بالإدارة العامة للموارد البشرية زينب الأسود يوم أمس الأول، وذلك لتفعيل قرار الدمج رقم أ/‏455.

واستعرض الاجتماع عددا من المحاور أولها قرار الدمج رقم أ/‏455 والهيكل التنظيمي لفرعي الوزارة بالمنطقة لإعادة ضمه وتشكيله، كما تمّ تشكيل فريق عمل مشترك لبدء العمل على مواءمة المهام وفق ما ورد بالبند الثالث بقرار الدمج، بالإضافة إلى إعداد بيان بالكفاءات الوظيفية في فرعي الوزارة بالمنطقة.

وخلال اللقاء، أبدى المقبل اهتمامه بسماع ملاحظاتهم واقتراحاتهم بما يحقق أهداف الدمج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ‫مؤكدا أهمية المرحلة القادمة وإمكانية تحقيق التطور النوعي في البرامج والخدمات من خلال استثمار الإمكانات المتاحة، وقال: «طموحنا كبير وبرامجنا شاملة لتحقيق طموح الجميع بإذن الله وسنعمل على ذلك عبر مراحل مدروسة تنسجم مع رؤية المملكة 2030». وفي ختام الاجتماع، قام المقبل بجولة في المبنى.