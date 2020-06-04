شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مركبة لبيع الأطعمة بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية مركبة لبيع الأطعمة والمشروبات خلال حملاتها المكثفة على منافذ بيع المواد الغذائية للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية. كما أغلقت البلدية ممثلة في إدارة الخدمات عدد 2 ورشة، وذلك استمرارًا للحملات الميدانية لمخالفات أنظمة البلدية بالمناطق الصناعية، مع التوضيح لأصحابها الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مركبة لبيع الأطعمة بغرب الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.