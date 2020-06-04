شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الحشرات في «ضاحية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية غرب الدمام عمليات رش المبيدات في أحياء ضاحية الملك فهد للحد من انتشار الحشرات، كما نشرت البلدية فرقا لمكافحة القوارض بالسموم والمصائد في أماكن تواجدها، استكمالا لإجراءاتها الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد. من جهة أخرى، أوقفت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام في الفترة المسائية مركبة لبيع الأطعمة والمشروبات خلال حملاتها المكثفة على منافذ بيع المواد الغذائية للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

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