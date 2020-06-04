شكرا لقرائتكم خبر عن «نعود بحذر» حملة توعوية تغطي مدن ومحافظات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية الحملة التوعوية «نعود بحذر» عبر اللوحات الإعلانية والإلكترونية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتأتي هذه الحملة من مبدأ حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا المستجد.

وتضمنت الحملة عددا من المفاهيم التوعوية، التي تبين الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الأولى من العودة إلى الحياة الطبيعية، وحرصت الأمانة على حث المجتمع على اتباع البروتوكولات الوقائية والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى التأكيد على غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل واستخدام الكمامات.

الصحة والسلامة

وتضمنت الحملة أيضا التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية في المحلات التجارية وأسواق التجزئة وأسواق النفع العام، وأيضا المطاعم والمقاهي من أجل بيئة صحية سليمة للمتسوقين والبائعين بما يضمن الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.

اتباع التعليمات

وبيَّن المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة تحرص في المقام الأول على توعية المواطنين والمقيمين واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وانتشارها، مؤكدا أن الحملة التوعوية كانت متنوعة بين اللوحات الثابتة في الشوارع والطرقات، بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية في الشوارع الرئيسة.

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وأضاف: إن جميع إجراءات العودة للحياة الطبيعية تتطلب الحرص على اتباع التعليمات الوقائية والالتزام بها، التي أوصت بها الجهات المعنية لكي لا نخسر أحبابنا وأصدقاءنا ونكون سببا في نشر العدوى.

جميع المواقع

واهتم الصفيان بالجانب التوعوي، مؤكدا أن الوعي لدى المواطنين والمقيمين عالٍ، وسيتبعون كل ما تم نشره في جميع المواقع بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمانة حرصت على نشر جميع البروتوكولات الوقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل حسابات الأمانة الرسمية، وكذلك الرسائل النصية، بالإضافة إلى تنوع طرق نشرها من خلال تصاميم الانفوجرافيك ومقاطع الفيديو، وأيضا الأخبار الصحفية لكي تكون في متناول الجميع ليتم اتباعها.

كما تحرص أمانة المنطقة الشرقية على التواصل المستمر معها في حال وجود أي استفسارات عبر مركز 940 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.