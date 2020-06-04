شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية والان نبدء بالتفاصيل

بلغت الجولات الرقابية الصحية التي نفذتها أمانة الشرقية، يوم أمس الأول، 776 جولة رقابية، أسفر عنها إغلاق 69 مُنشأة ضمن فئة الأسواق والمراكز التجارية، وتم إغلاقها وفق البروتوكولات البلدية، كما تم قيد 27 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية، و26 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول، بالإضافة إلى تحرير 2 مخالفة للتكدس في مساكن العمالة.

وكانت الأمانة قد كثفت جولاتها الرقابية والتوعوية على كافة المنشآت التجارية، والتي تأتي من ضمنها الأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع القطاعات بالمنطقة، كما وضعت الأمانة - بحسب ما أقرّته وزارة الشؤون البلدية والقروية - بروتوكولاتٍ بلدية أشارت إليها في وقتٍ سابق على اشتراطات مزاولة أنشطتهم التجارية وممارستها وفق ضوابط وأنظمة يُعمَل بها.

وتم تكليف 9528 من الكوادر البشرية للنظافة، و476 من الموارد البشرية بالإصحاح البيئي.