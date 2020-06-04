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بلدية وسط الدمام الأفضل في «الاحترازات»

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أوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن بلدية وسط الدمام تشرف على المنطقة المركزية لمدينة الدمام، والتي يتواجد فيها الكثير من المنشآت التجارية بحكم موقعها، وتحتاج إلى جهد مضاعف في عملية الرقابة على هذه المنشآت، وقد واجهت البلدية ومنسوبوها هذا التحدي في تحقيق نجاحات ومؤشرات عالية من خلال تطبيق أفضل المعايير والطرق الاحترازية، فضلًا عن المبادرات النوعية التي حظيت بتفاعل المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال تكريمه عددًا من منسوبي بلدية وسط الدمام، صباح أمس، نظير جهودهم في التصدي لجائحة فيروس في الفترة الماضية، وذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، ورئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، وعدد من مديري الإدارات والمراقبين ببلدية وسط الدمام.

ونوّه الجبير بما حققته البلديات الأخرى من مجهودات وإنجازات في هذه الظروف الاستثنائية.

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