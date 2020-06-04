شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية وسط الدمام الأفضل في «الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال تكريمه عددًا من منسوبي بلدية وسط الدمام، صباح أمس، نظير جهودهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا في الفترة الماضية، وذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، ورئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، وعدد من مديري الإدارات والمراقبين ببلدية وسط الدمام.
ونوّه الجبير بما حققته البلديات الأخرى من مجهودات وإنجازات في هذه الظروف الاستثنائية.
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