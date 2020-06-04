شكرا لقرائتكم خبر عن «الكمامة» تقلل العدوى 90 % والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون أن التزام المواطنين والمقيمين بلبس الكمامات أيًا كان نوعها يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 90%، وهو كفيل بتقليل متوسط معدل العدوى إلى أقل من ١% وهذا يكفي للحد من انتشار العدوى في المجتمع. وأوضحوا لـ ”الخليج 365”، أن جائحة كورونا نتجت عنها تغيرات في النمطين السلوكي والشخصي للكثير من البشر، وجعلت القناعات الشخصية تتصادم مع التغيرات الجديدة عليها، ومنها الاعتياد على لبس الكمامة كوسيلة آمنة للصحة ولتقليل نسبة الإصابة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الكمامة» تقلل العدوى 90 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.