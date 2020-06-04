شكرا لقرائتكم خبر عن مسح حراري لمنسوبي «التأهيل الشامل» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير المركز أحمد أبو شرحه أن هذا الجهاز يقيس درجة حرارة جميع الداخلين للمركز من موظفين أو عمال، مبينًا أن المركز نفذ ممرًا للتعقيم، ونقطة للفرز البصري، وتوزيع كمامات من القماش على العاملين بالمركز، إضافةً إلى ملصقات جدارية للتباعد الاجتماعي.
وشدد على تطبيق التباعد الاجتماعي في عمليات الدخول والعمل داخل الأقسام والوحدات بوضع العلامات الإرشادية والتعليمات المقروءة والمرئية، حرصًا على سلامة منسوبيه ومستفيديه.
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