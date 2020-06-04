شكرا لقرائتكم خبر عن مسح حراري لمنسوبي «التأهيل الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان للذكور، تطبيق المزيد من الإجراءات الوقاية الاحترازية، المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة، وذلك بالتزامن مع عودة الطاقم الإداري وعودة موظفي القطاع العام للعمل، من خلال جهاز الماسح الحراري الذي يعمل على رصد أي جسم تزيد درجة حرارته على 38 درجة، بدلًا عن الطريقة العادية.

وأوضح مدير المركز أحمد أبو شرحه أن هذا الجهاز يقيس درجة حرارة جميع الداخلين للمركز من موظفين أو عمال، مبينًا أن المركز نفذ ممرًا للتعقيم، ونقطة للفرز البصري، وتوزيع كمامات من القماش على العاملين بالمركز، إضافةً إلى ملصقات جدارية للتباعد الاجتماعي.

وشدد على تطبيق التباعد الاجتماعي في عمليات الدخول والعمل داخل الأقسام والوحدات بوضع العلامات الإرشادية والتعليمات المقروءة والمرئية، حرصًا على سلامة منسوبيه ومستفيديه.