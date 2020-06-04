شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 433 ألف متر أراض حكومية والان نبدء بالتفاصيل
وتمثلت التعديات في إقامة مخططات وهمية ومزارع وأحواش وحظائر أغنام فضلا عن إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة على بعض المواقع.
وبينت الأمانة أن المراقبين في بلديات العوالي وقباء والبيداء والعيون والعقيق وأحد والعاقول والصويدرة والمندسة والمليليح والفريش وأبيار الماشي رصدوا تلك التعديات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرت إزالتها، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم.
وأهابت أمانة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد «940»، أو عبر تطبيق «بلدي 940»، المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.
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