شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 433 ألف متر أراض حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أزالت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة، ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي، خلال شهر رمضان المبارك، تعديات على أراضٍ حكومية، قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 433.000 متر مربع.

وتمثلت التعديات في إقامة مخططات وهمية ومزارع وأحواش وحظائر أغنام فضلا عن إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة على بعض المواقع.

وبينت الأمانة أن المراقبين في بلديات العوالي وقباء والبيداء والعيون والعقيق وأحد والعاقول والصويدرة والمندسة والمليليح والفريش وأبيار الماشي رصدوا تلك التعديات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرت إزالتها، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد «940»، أو عبر تطبيق «بلدي 940»، المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.