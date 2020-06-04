شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية لاستقبال مراجعي «الجوازات» والان نبدء بالتفاصيل

استعدت جوازات منطقة القصيم، لاستقبال مراجعيها، بعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لاسيما فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي.

وتضمنت الإجراءات وضع ملصقات التباعد بالمسافة الكافية للمراجعين، مع تعقيم مبنى الإدارة من الداخل والخارج، إضافة إلى بث عدد من الرسائل الإعلامية التوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين بأهمية التباعد وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وغيره من الرسائل التوعوية.

فيما نفذت جوازات منطقة نجران وفروعها، العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن استعداداتها لعودة استقبال الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تنفيذها عبر منصتي «أبشر»، و«مقيم» للخدمات الإلكترونية، ولا يمكن معالجتها عبر خدمة الرسائل والطلبات بمنصة «أبشر»، إنفاذًا للتوجيهات الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات وضع ملصقات التباعد الاجتماعي بالمسافات الكافية في الأماكن الخاصة بالمراجعين والمصليات الداخلية لإدارات الجوازات، كما جرى تعقيم مقرات الجوازات بالمنطقة والإدارات التابعة، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة وفروعها، بالإضافة إلى بث العديد من الرسائل الإعلامية التوعوية التي توصي بالتزام منسوبي الجوازات والمراجعين بأهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ولبس القفازات واستخدام المعقمات.