شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 434 طالبا بالجامعة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت الجامعة السعودية الإلكترونية، بتخريج 434 طالبًا وطالبة من كلية العلوم الإدارية والمالية، يمثلون الدفعة الخامسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي الافتراضي. وبلغ عدد خريجي مرحلة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال 80 طالبًا، و72 طالبة في فروع الجامعة بالرياض وجدة والدمام. وفي البكالوريوس تخرج 282 طالبًا وطالبة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها وجازان، وتخرج من تخصص إدارة الأعمال 59 طالبًا، و55 طالبة، ومن تخصص التجارة الإلكترونية 39 طالبًا، و47 طالبة، ومن تخصص المحاسبة 37 طالبًا، و45 طالبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 434 طالبا بالجامعة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.