شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مبنى غرفة نجران مع عودة الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الإجراءات تعقيم مبنى الإدارة من الداخل والخارج، ونقاط فحص درجات الحرارة، والتوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين بأهمية التباعد وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.
ودعت الغرفة جميع مراجعيها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتاحة، التي تشمل طلبات الاشتراكات، وشهادة العضوية، والتصديق الإلكتروني، وعددًا من الخدمات الإلكترونية الأخرى على موقع الغرفة.
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