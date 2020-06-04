شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مبنى غرفة نجران مع عودة الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الغرفة التجارية الصناعية بنجران، وفرعاها بمحافظة حبونا، وشرورة، العديد من الإجراءات الاحترازية مع عودة الموظفين، وفق الضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس « كورونا » المستجد. وتضمنت الإجراءات تعقيم مبنى الإدارة من الداخل والخارج، ونقاط فحص درجات الحرارة، والتوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين بأهمية التباعد وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات. ودعت الغرفة جميع مراجعيها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتاحة، التي تشمل طلبات الاشتراكات، وشهادة العضوية، والتصديق الإلكتروني، وعددًا من الخدمات الإلكترونية الأخرى على موقع الغرفة.

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