شكرا لقرائتكم خبر عن 68 ألف متعافٍ من «كورونا».. و2171 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 2171 حالة مؤكدة جديدة لفيروس «كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 91182 حالة، منها 22444 حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، وتسجيل 2369 حالة تعافٍ ليصل الإجمالي إلى 68159 حالة، بنسبة 74.7% من إجمالي الإصابات المسجلة، و30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 579 حالة.

توزيع الحالات

وتوزعت الاصابات في المناطق على النحو التالي: «الرياض 683، جدة 418، مكة 279، المدينة المنورة 167، الدمام 133، الطائف 85، القطيف 70، الخبر 54، الهفوف 31، الجبيل 26، خميس مشيط 25، ينبع 12، المويه 12، صبيا 12، المزاحمية 12، راس تنورة 10، حائل 8، نجران 8، الظهران 7، جازان 7، بيشة 6، الليث 6، النماص 5، صفوى 5، المحاني 4، بيش 4، شرورة 4، الخرج 4، وادي الدواسر 4، أملج 4، المبرز 3، القنفذة 3، أبها 3، سلوى 3، حفر الباطن 3، الجفر 2، محايل عسير 2، البشائر 2، سبت العلايا 2، النعيرية 2، أبوعريش 2، العارضة 2، صامطة 2، فيما سجلت حالة واحدة في كل من المخواة، والمندق، والقرى، والحناكية، ونمرة، وظلم، وميسان، وأم الدوم، وبللسمر، ووادي بن هشبل، وبقيق، والدرب، والعيدابي، والدائر، وضمد، وخليص، وحبونا، والعويقلة، والدرعية، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والرين، والسليل، وحريملاء، ورماح، ورويض العرض».

سلوكيات خاطئة

وأكد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة د.محمد العبدالعالي أن الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولابد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.

وشدد على أن الهدف الرئيس من الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس ليتعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين.

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تقييم ذاتي

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية.

بروتوكولات إضافية

وأعلنت وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، التي تغطي الفترة حتى 20 يونيو الجاري.

وأوضحت أن البروتوكولات الوقائية الإضافية تشمل قطاعات: المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة - تأجير السيارات، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحي «الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها»، والخدمات البريدية واللوجيستية، والمزارع.