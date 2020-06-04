شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مشروعا بحثيا حول «كوفيد - 19» والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المشاريع البحثية الممولة لمبادرة جامعة جازان، التي أطلقتها لدعم إجراء الأبحاث الخاصة بفيروس « كورونا » المستجد، 39 مشروعا، بمشاركة أكثر من 100 باحث وباحثة من مختلف التخصصات.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. محمد أبو راسين، أن المبادرة تستهدف رصد وتطوير وسائل سريعة وفعالة للتشخيص والوقاية والعلاج من الفيروس، والعمل على تطوير خيارات للعلاجات واللقاحات، ودراسات سريرية عن الفيروس، وبحث التأثيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، إضافة إلى العديد من الأهداف والمحاور الأخرى تشمل المجالات الصحية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشار إلى أن قيمة هذه المشاريع البحثية تكمن في قدرتها على المساهمة في مواجهة جائحة كورونا على كافة الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا، منوها بدعم ومتابعة رئيس الجامعة د. مرعي القحطاني، للباحثين من أساتذة الجامعة، مضيفا أن الجامعة دأبت على تشجيع البحث العلمي والباحثين وتوفير البيئة العلمية البحثية المتميزة، وأولت أهمية قصوى للبحث العلمي أيمانا منها بأنه السبيل إلى النهوض بالمجتمع والوسيلة إلى الارتقاء بالعملية التعليمية.