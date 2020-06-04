شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعوية بمختلف اللغات والان نبدء بالتفاصيل

كثف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الحملات التوعوية بمختلف اللغات وبالتعاون مع عدد من الجهات على المساجد وخصوصا التي تجد إقبالا كبيرا من العمالة.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بفرع الوزارة بالمنطقة جبريل القحطاني أن فرق الخدمات المساندة بإدارات المساجد تنفذ زيارات دورية للمصليات الواقعة بالمناطق الصناعية وورش السيارات، لتثقيف المصلين فيها بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي وتوزيع المطبوعات المترجمة بعدة لغات الصادرة من الوزارة بهذا الخصوص، والاستعانة بالجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد بتوفير مترجمين للغات عديدة وكذلك التنسيق مع البلديات للقيام بعمليات التعقيم، والتأكيد على القائمين عليها بضرورة تقيدهم بكل ما يصدر من الوزارة والجهات المختصة من تعليمات وإجراءات لمكافحة جائحة كورونا ومتابعة ذلك بكل عناية.

وأضاف إنه يتم تنبيه العمالة بضرورة عدم الحضور للصلاة بالمسجد حال الشعور بارتفاع درجة الحرارة أو كان ممن لديهم أمراض مزمنة.

وأكد مصدر بالوزارة أنه لن يسمح بعمل الإمام والمؤذن الأجنبي إلا في أضيق نطاق، وخصوصا في المناطق النائية، وأن الوزارة تعلن عن الوظيفة وفي حال لم يتقدم لها مواطن يتم السماح بإعطائها للأجنبي وفق الضوابط المطلوبة. مضيفا إنه لا مانع من إنابة مقيم عند الحاجة، لأن الأذان لابد أن يرفع، مشددا على ضرورة أن ينيب المؤذن أو الإمام في حال الضرورة أو وجود سبب يمنع من الحضور مواطنا آخر بعلم الوزارة، وإلا سيتعرض لما تفرضه اللوائح الخاصة بالمخالفات. وبين أنه يسمح بصلاة الجمعة في الساحات الخارجية للمساجد، بشرط تطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي.