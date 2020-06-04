شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة جامعية لدعم الجهود الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب د. عثمان حكمي أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم ومساندة جهود الجهات الحكومية تجاه فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن التعقيم شمل 20 مسجداً وجامعاً.
وأشار د. الحكمي إلى أن العمادة كثفت منذ اليوم الأول جهودها بتعقيم الجوامع والمساجد في القرى والمحافظات بجازان، وفقًا للإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع التقيد بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.
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