شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة جامعية لدعم الجهود الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

شارك طلاب جامعة جازان في تعقيم 20 جامعا ومسجدا في المنطقة، وذلك ضمن مبادرة دشنتها الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب في عدد من القرى والمحافظات، وبمشاركة أعضاء نادي الجوالة.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب د. عثمان حكمي أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم ومساندة جهود الجهات الحكومية تجاه فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن التعقيم شمل 20 مسجداً وجامعاً.

وأشار د. الحكمي إلى أن العمادة كثفت منذ اليوم الأول جهودها بتعقيم الجوامع والمساجد في القرى والمحافظات بجازان، وفقًا للإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع التقيد بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.