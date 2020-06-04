شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية لـ "اليوم": رصد التجاوزات ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إنه في حالة رصد مخالفة للتعليمات يتم تزويد الواقعة للجهة المعنية بتطبيق الغرامات وهي وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات النظامية من قبلهم، مبينا أن صلاحيات الإمام أو المؤذن في التعامل مع المخالفين يكون عن طريق تبليغه لفروع الوزارة في حال رصد أي حالة -لا سمح الله- في أي مسجد أو جامع ويقوم الفرع بغلق المسجد أو الجامع ويعمل على تعقيمه وتهويته، وإبلاغ فرع وزارة الصحة في المنطقة فورا لكي يتم عمل إجراءات التقصي الوبائي.
ولفت إلى أن رقم الهاتف المجاني 1933 متاح لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات ورفع الملاحظات، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقال الخامري إن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية صحية عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، والجهود مستمرة لتنظيف وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة.
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