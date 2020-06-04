شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 كرتون تمور للنازحين إلى مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 2500 كرتون من التمور للنازحين من محافظة صنعاء إلى مأرب، استفاد منها 2500 أسرة نازحة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور للأشقاء في اليمن.