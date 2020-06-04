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أطباء وممرضون ينضمون إلى آلاف المتظاهرين أمام البيت الأبيض
متابعات الخليج 365 - متابعة
تزايدت أعداد المحتجين على مقتل متابعات الخليج 365 الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد في محيط البيت الأبيض.
وتجمع آلاف المحتجين في محيط البيت الأبيض، وانضم إليهم أطباء وممرضون، وفقًا لـ”العربية”.
في سياق متصل انتشرت أعداد كبيرة من الشرطة في نيويورك بعد استفحال أعمال النهب.
يذكر أن كيث إليسون، المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية، صرح بأنه يسعى إلى توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى وعقوبتها الإعدام، للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقال: لا يزال ممكنًا إدراج محاكمة القاتل، كجريمة قتل من الدرجة الأولى.
وتقول لائحة الاتهام الجديدة: إن الضباط السابقين الثلاثة، اختاروا عدم التحول إلى ضبط النفس في التعامل مع جورج فلويد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.
ووفقًا لاتهامات جديدة، فقد كان ضابط الشرطة السابق تو ثاو مستعدًّا لتقييد مختلف لجورج فلويد بعد أن تم إخضاعه على الأرض، حتى يتجنب موته، لكن الضباط الآخرين المعنيين بالأمر تجاهلوا ذلك وحافظوا على مواقعهم، بينما واصل الضابط القاتل ضغطه على رقبة الضحية حتى احتبست أنفاسه.
وقال كيث إليسون، المدعي العام في ولاية مينيسوتا: إن عملية مقاضاة ضباط الشرطة الأربعة ستستغرق “شهورًا” على الأرجح.
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